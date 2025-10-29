UA

У Полтавській області зміниться рух деяких поїздів: що важливо знати пасажирам

Рух деяких поїздів у Полтавській області зміниться (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

У Полтавській області тимчасово змінять рух деяких поїздів "Укрзалізниці". Це станеться на початку наступного місяця - листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Кременчуцький ТелеграфЪ".

Коли та як надовго запровадять зміни в рух поїздів

Згідно з інформацією видання, графік руху кількох поїздів у Полтавській області буде тимчасово змінено через заплановані ремонтні роботи на ділянці між станціями "Ромодан" і "Гадяч".

"Через це на певний час обмежать рух потягів у цьому напрямку", - повідомили громадянам.

Уточнюється, що новий графік руху приміських поїздів діятиме з 5 листопада 2025 року.

Триватимуть такі тимчасові зміни для пасажирів понад місяць - до 25 грудня 2025 року.

Які поїзди УЗ курсуватимуть зі змінами

У виданні повідомили, посилаючись на дані "Укрзалізниці", що запроваджені зміни стосуватимуться двох маршрутів, які сполучають Кременчук, Ромодан і Гадяч:

  • поїзд № 6684/6683 "Кременчук - Ромодан - Гадяч - Кременчук" курсуватиме лише до станції "Веселий Поділ";
  • поїзд № 6688/6687 "Кременчук - Ромодан - Кременчук" також курсуватиме до станції "Веселий Поділ".

Зазначається, що рейси з Кременчука - заплановані з 5 листопада по 23 грудня. У зворотному напрямку - з 6 листопада по 24 грудня.

"Пасажирів просять враховувати зміни під час планування поїздок", - підсумували у виданні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінився рух низки приміських пасажирських поїздів "Укрзалізниці" у Сумській області (та які з них було скасовано).

Тим часом в УЗ "розсекретили" вагони майбутнього та пояснили, що і коли може змінитись для пасажирів.

Крім того, щоб перетворити поїздки в поїздах і відвідування вокзалів України на захоплюючу для дітей подію, УЗ запустила сімейний проект "Паспорт мандрівника".

Читайте також, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється, та чи потрібний квиток на поїзд собаці (якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні).

