У Полтавській області зміниться рух деяких поїздів: що важливо знати пасажирам

Коли та як надовго запровадять зміни в рух поїздів

Згідно з інформацією видання, графік руху кількох поїздів у Полтавській області буде тимчасово змінено через заплановані ремонтні роботи на ділянці між станціями "Ромодан" і "Гадяч".

"Через це на певний час обмежать рух потягів у цьому напрямку", - повідомили громадянам.

Уточнюється, що новий графік руху приміських поїздів діятиме з 5 листопада 2025 року.

Триватимуть такі тимчасові зміни для пасажирів понад місяць - до 25 грудня 2025 року.

Які поїзди УЗ курсуватимуть зі змінами

У виданні повідомили, посилаючись на дані "Укрзалізниці", що запроваджені зміни стосуватимуться двох маршрутів, які сполучають Кременчук, Ромодан і Гадяч:

поїзд № 6684/6683 "Кременчук - Ромодан - Гадяч - Кременчук" курсуватиме лише до станції "Веселий Поділ";

поїзд № 6688/6687 "Кременчук - Ромодан - Кременчук" також курсуватиме до станції "Веселий Поділ".

Зазначається, що рейси з Кременчука - заплановані з 5 листопада по 23 грудня. У зворотному напрямку - з 6 листопада по 24 грудня.

"Пасажирів просять враховувати зміни під час планування поїздок", - підсумували у виданні.