Скасування й альтернативні рейси: як змінюється рух поїздів УЗ у Сумській області
Відсьогодні, 22 жовтня, у Сумській області змінюється рух низки приміських пасажирських поїздів "Укрзалізниці" (кілька з них - скасовуються). Крім того, будуть скасовані з 24 жовтня та курсуватимуть зі змінами деякі інші рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту розвитку громад, територій та інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації у Facebook.
Що змінюється для пасажирів відсьогодні
Згідно з інформацією Департаменту, з 22.10.2025 року заплановані такі зміни приміських пасажирських перевезень:
- поїзд №6542 сполученням "Конотоп - Неплюєве" - скасовується;
- альтернативний поїзд №6544 сполученням "Конотоп - Неплюєве" відправлятиметься о 14:20 й прибуватиме на станцію призначення о 16.34;
- поїзд №6543 сполученням "Неплюєве - Конотоп" - скасовується;
- альтернативний поїзд №6541 сполученням "Неплюєве - Конотоп" відправлятиметься о 04:49 й прибуватиме о 07:11;
- альтернативний поїзд №6545 сполученням "Неплюєве - Конотоп" відправлятиметься о 16:45 й прибуватиме о 19:13.
Що зміниться для пасажирів УЗ з 24 жовтня
З п'ятниці, 24 жовтня 2025 року, заплановано такі зміни для пасажирів "Укрзалізниці":
- поїзд №7009 сполученням "Харків-Пас. - Ворожба" обмежується по станцію "Суми" та встановлюється у сполученні "Харків-Пас. - Суми";
- поїзд №7010 сполученням "Ворожба - Харків-Пас." обмежується зі станції "Суми" та встановлюється у сполученні "Суми - Харків-Пас." (у разі необхідності є змога дістатись зі станції "Ворожба" до станції "Суми" поїздом №6014 сполученням "Ворожба - Суми" з відправленням о 10:50 та прибуттям о 12:33);
- поїзд №6013 сполученням "Суми - Ворожба" - скасовується;
- поїзд №6010 сполученням "Ворожба - Кириківка" встановлюється у сполученні "Суми - Кириківка";
- поїзд №6893 сполученням "Суми - Віринський Завод" - скасовується;
- поїзд №6894 "Віринський завод - Тростянець-Смородине" встановлюється у сполученні "Суми - Тростянець-Смородине".
Крім того, у зв'язку зі скасуванням вищезазначеного поїзда №6893 та з метою надання альтернативи, змінюється маршрут курсування поїзда №6011 сполученням "Тростянець-Смородине - Ворожба" - із заїздом на станцію "Віринський завод":
- відправлення зі станції "Тростянець-Смородине" о 15:09;
- прослідування через станцію "Вiринський завод" о 18:34-19:04;
- прибуття на станцію "Ворожба" о 20:45.
Публікація щодо змін у приміських пасажирських перевезеннях (скриншот: facebook.com/infra.sm)
