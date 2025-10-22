Скасування й альтернативні рейси: як змінюється рух поїздів УЗ у Сумській області

Відсьогодні, 22 жовтня, у Сумській області змінюється рух низки приміських пасажирських поїздів "Укрзалізниці" (кілька з них - скасовуються). Крім того, будуть скасовані з 24 жовтня та курсуватимуть зі змінами деякі інші рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту розвитку громад, територій та інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації у Facebook.

Крім того, у зв'язку зі скасуванням вищезазначеного поїзда №6893 та з метою надання альтернативи, змінюється маршрут курсування поїзда №6011 сполученням "Тростянець-Смородине - Ворожба" - із заїздом на станцію "Віринський завод":

З п'ятниці, 24 жовтня 2025 року, заплановано такі зміни для пасажирів "Укрзалізниці":

Згідно з інформацією Департаменту, з 22.10.2025 року заплановані такі зміни приміських пасажирських перевезень:

Нагадаємо, раніше в УЗ "розсекретили" вагони майбутнього та пояснили, що і коли може змінитись для пасажирів.

Крім того, щоб перетворити поїздки в поїздах і відвідування вокзалів України на захоплюючу для дітей подію, УЗ запустила сімейний проект "Паспорт мандрівника".

Тим часом ми пояснювали, чи потрібний собаці квиток на поїзд і що робити пасажирам з алергією - якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні.

Читайте також, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.