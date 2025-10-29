В Полтавской области изменится движение некоторых поездов: что важно знать пассажирам

Когда и как надолго введут изменения в движение поездов

Согласно информации издания, график движения нескольких поездов в Полтавской области будет временно изменен из-за запланированных ремонтных работ на участке между станциями "Ромодан" и "Гадяч".

"Из-за этого на некоторое время ограничат движение поездов в этом направлении", - сообщили гражданам.

Уточняется, что новый график движения пригородных поездов будет действовать с 5 ноября 2025 года.

Продлятся такие временные изменения для пассажиров более месяца - до 25 декабря 2025 года.

Какие поезда УЗ будут курсировать с изменениями

В издании сообщили, ссылаясь на данные "Укрзализныци", что введенные изменения будут касаться двух маршрутов, которые соединяют Кременчуг, Ромодан и Гадяч:

поезд № 6684/6683 "Кременчуг - Ромодан - Гадяч - Кременчуг" будет курсировать только до станции "Веселый Подол";

"Кременчуг - Ромодан - Гадяч - Кременчуг" будет курсировать только до станции "Веселый Подол"; поезд № 6688/6687 "Кременчуг - Ромодан - Кременчуг" также будет курсировать до станции "Веселый Подол".

Отмечается, что рейсы из Кременчуга - запланированы с 5 ноября по 23 декабря. В обратном направлении - с 6 ноября по 24 декабря.

"Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок", - подытожили в издании.