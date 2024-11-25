Польські фермери знову блокували кордон з Україною, а ЗСУ ударили по С-400: новини за вихідні

Польські фермери вчергове заблокували кордон з Україною

Мітингувальники в суботу, 23 листопада, обмежили рух вантажівок. Аграрії заявили, що протестують з двох причин. При цьому жодна з них не стосувалась України.

Перша причина страйку фермерів - невиконання вимог щодо податків, а інша - підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки (Бразилією, Аргентиною, Парагваєм та Уругваєм).

У коментарі РБК-Україна Міністерство агрополітики заявило, що польські фермери не мають претензій до українських товарів, їхній протест - це спосіб тиску на владу.

Надвечір 24 листопада польські фермери все ж розблокували пункт пропуску "Шегині-Медика".

ЗСУ вдарили по полку ракетних військ РФ

Сили оборони України вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області. Зокрема, завдяки цій атаці було уражено радар комплексу С-400.

Як зазначили в Генштабі, підрозділ збройних сил РФ, по якому прийшовся удар, вів бойову роботу у режимі "земля-земля", тобто уражаючи наземні нерухомі цілі.

Детальніше про операції українських військових, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

У Румунії оголосили результати екзитполів на виборах президента

Нагадаємо, що 24 листопада у Румунії стартував перший тур голосування за вибори президента.

За результатами екзитполів, до другого туру виходять прем'єр Марчел Чолаку та ліберальна кандидатка Елена Ласконі.

"Укренерго" встановило обмеження по світлу на 25 листопада

В Україні у неділю, 25 листопада, все ще будуть діяти графіки відключення електроенергії.

Однак світло будуть вимикати лише в однієї черги за раз.

Солдати КНДР вже брали участь в боях проти ЗСУ в Курській області

Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич заявив, що на території Курської області РФ вже перебувають понад 11 тисяч військових КНДР.

Окрім того, що вже було зафіксовано бої північнокорейських солдатів із бійцями ЗСУ, Баргилевич розповів, що вони з себе представляють.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

МВС анонсувало дозволи на володіння зброєю в "Дії"

У застосунку "Дія" з’явиться нова опція.

За допомогою неї охочі зможуть отримати та продовжити дозволи на володіння зброєю.

Українська ініціатива врятувала від голоду 20 млн людей

Український президент Володимир Зеленський розповів, що ініціатива "Зерно з України" врятувала від голоду близько 20 мільйонів людей.

Він зауважив, що програма успішно працює і буде розширюватись.