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Польські фермери розблокували пункт пропуску "Шегині-Медика"

Україна, Неділя 24 листопада 2024 21:07
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Польські фермери розблокували пункт пропуску "Шегині-Медика" Фото: Пункт пропуску "Шегині - Медика" розблоковано (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Пункт пропуску "Шегині - Медика" розблоковано. Від вчора його блокували польські фермери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

Сьогодні ввечері польські страйкарі завершили блокування пункту пропуску "Шегині - Медика", що на українсько-польській ділянці кордону.

"Пропуск вантажівок через п/п "Шегині - Медика" відновлено. Просимо перевізників враховувати інформацію при плануванні маршруту", - повідомили в митній службі.

Блокада кордону фермерами

Нагадаємо, що ще вчора 23 листопада польські фермери заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.

Мітингувальники обмежили рух вантажівок. Водночас легкові авто та автобуси пропускали без обмежень.

Аграрії заявили, що протестують з двох причин. При цьому цікаво, що жодна з них не стосується України.

Перша причина страйку фермерів - невиконання вимог щодо податків, а інша - підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки (Бразилією, Аргентиною, Парагваєм та Уругваєм).

У коментарі РБК-Україна Міністерство агрополітики заявило, що польські фермери не мають претензій до українських товарів, їхній протест - це спосіб тиску на владу.

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