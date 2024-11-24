Роботи тривають. "Укренерго" встановило обмеження по світлу на 25 листопада
В Україні у неділю, 25 листопада, все ще будуть діяти графіки відключення електроенергії. Однак світло будуть вимикати лише в однієї черги за раз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
За даними компанії, завтра плануються відключення лише по одній черзі й лише з 14:00 до 20:00 години.
Причина тимчасового запровадження обмежень незмінна, а саме - пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 17 листопада.
"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в "Укренерго".
Водночас в компанії пояснили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", - додали в компанії
Повернення графіків відключення світла в Україні
Нагадаємо, що вранці 17 листопада Росія завдала чергового удару по енергетичній інфраструктурі України, що змусило запровадити графіки відключень світла.
Ба більше, 21 листопада російські війська повторно атакували енергосистему країни. Після цього розклад відключень було змінено.
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