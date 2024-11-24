ua en ru
Нд, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

ЗСУ вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області, знищено комплекс С-400

Курська область, Неділя 24 листопада 2024 11:08
UA EN RU
ЗСУ вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області, знищено комплекс С-400 Фото: ЗСУ вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області, знищивши комплекс С-400 (doblest club)
Автор: Наталія Гурковська

Сили оборони України вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області. Зокрема, знищено комплекс С-400.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"У ніч на 24 листопада підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в Генштабі, зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400".

"Слід зазначити, що вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі "земля-земля", тобто уражаючи наземні нерухомі цілі", - додали у Генштабі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Курська область Війна в Україні
NEWS
Втрати РФ у війні проти України перевищили 730 тисяч військових, - Генштаб
Втрати РФ у війні проти України перевищили 730 тисяч військових, - Генштаб
DAILY
"Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь