МВС анонсувало дозволи на володіння зброєю в "Дії"

У застосунку "Дія" з’явиться нова опція. За допомогою неї охочі зможуть отримати та продовжити дозволи на володіння зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий нагадав, що з червня 2023 року діє Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї. Він зауважив, що це суттєво спростило для громадян подачу документів на отримання чи продовження дозволів.

Драп’ятий повідомив, що раніше МВС провело опитування серед користувачів електронного кабінету, яке показало, що громадяни хочуть бачити у його функціоналі мапи тирів та стрільбищ, майстерень з ремонту зброї, магазини зброї.

"Є високий попит на продовження цифровізації послуг, а тому це наш беззаперечний пріоритет у всій системі органів МВС, визначений Міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком", - заявив Драп’ятий.

Інші послуги в "Дії"

Міністерство цифрової трансформації постійно розширює функціонал порталу та мобільного застосунку "Дія", додаючи нові послуги для зручності користувачів.

Серед доступних можливостей у застосунку: