По 10 тисяч доларів за човен. Прикордонники затримали групу утікачів з України
Прикордонники затримали групу ухилянтів. Вони заплатили 400 тисяч гривень за гумовий човен, щоб переплисти річку Тиса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Четверо порушників намагалися переплисти повноводну Тису, заплативши по 10 тисяч доларів організатору за "безпечний маршрут", - йдеться у повідомленні.
Однак, за даними ДПСУ, їхні плани зруйнували прикордонники.
"Поблизу українсько-угорського кордону усіх затримали. Тепер їх чекають адмінпротоколи і відповідальність за законом", - зазначили у відомстві.
Виїзд чоловіків за кордон
Після масштабного вторгнення РФ в Україну, в країні були оголошені мобілізація та воєнний стан. Наразі вони подовжуються кожні три місяці. Так, 6 листопада в Україні знову продовжили воєнний стан та мобілізацію. Вони діятимуть до 7 лютого 2025 року.
Саме через це чоловіки від 18 до 60 років не можуть виїхати за кордон. Але в Україні постійно виникають схеми, організатори яких за кошти готові надати "послуги" з перетину кордону.
Додамо, що перетинати Тису самотужки досить небезпечно. Лише за 2023 рік у річці Тиса потонули близько 20 чоловіків. І це ті, чиї тіла удалося знайти.
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