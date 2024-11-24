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Солдати КНДР вже брали участь в боях проти ЗСУ в Курській області, - Баргилевич

Неділя 24 листопада 2024 21:37
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Солдати КНДР вже брали участь в боях проти ЗСУ в Курській області, - Баргилевич Фото: начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич (facebook.com/UALandForces)
Автор: Едуард Ткач

На території Курської області РФ вже перебувають понад 11 тисяч військових КНДР. Північнокорейскі війська вже брали участь у боях проти ЗСУ.

Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

Окрім того, що вже було зафіксовано бої північнокорейських солдатів із бійцями ЗСУ, Баргилевич розповів, що вони з себе представляють. Мова йде безпосередньо про ті війська КНДР, які перебувають на території РФ у Курській області.

"Це в основному підрозділи загальновійськові. Вони під виглядом корінного населення Далекого Сходу. З відповідними документами. Підготовлені, щоб вести операції в Європейській частині", - розповів начальник Генштабу ЗСУ.

Війська КНДР у Росії

Нагадаємо, наприкінці жовтня у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про те, що КНДР відправив своїх військових для участі на боці Росії у війні проти України.

Зокрема, 29 жовтня президент України Володимир заявив, що на території РФ в цього день вже перебувають три тисячі північнокорейських солдатів. Він додав, що незабаром їхня кількість істотно зросте, що власне і сталося.

У вівторок, 19 листопада, Зеленський повідомив, що чисельність північнокорейських військ, розміщених на території Росії, досягла 11 тисяч і може зрости до 100 тисяч осіб.

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