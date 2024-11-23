Українська ініціатива врятувала від голоду 20 млн людей, - Зеленський

Ініціатива "Зерно з України" врятувала від голоду близько 20 мільйонів людей. Програма успішно працює і буде розширюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Зеленський зауважив, що в Україні пройшла вже третя зустріч, на підтримку однієї з наших найбільш важливих і символічних ініціатив - програми "Зерно з України".

"Програма дійсно успішно працює, буде розширюватись. Я хочу подякувати всім, хто це забезпечує", - сказав він.

Він зауважив, що під час засідання прозвучали важливі цифри та обсяги допомоги. Однак, за його словами, найважливіше - реальні життя людей.

"Загалом за час роботи Grain From Ukraine – нашої програми «Зерно з України» – вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду. І це тільки завдяки одній нашій гуманітарній програмі", - підкреслив глава України.

Він також наголосив, що у цілому український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу.