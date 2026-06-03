У Польщі затримали українця за вилов 20-річного "легендарного" сома
У Варшаві поліція затримала 57-річного громадянина України, якого підозрюють у незаконному вилові знаменитого 183-сантиметрового сома з озера Балатон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsatnews та News na dziś.
Деталі інциденту на озері Балатон
За інформацією польських ЗМІ, інцидент стався 30 травня у варшавському районі Гоцлав. Двоє чоловіків орендували водний велосипед та за допомогою вудки витягли з озера Балатон величезного сома завдовжки 183 сантиметри.
Риба жила у цій водоймі близько 20 років, була добре відома місцевим мешканцям і вважалася символом району. Раніше рибалки вже ловили цього сома, але завжди відпускали назад у воду через його "легендарний" статус.
Цього разу чоловіки проігнорували обурення та протести очевидців. Вони витягли рибу на тротуар, а потім живою заштовхали в багажник автомобіля та повезли у невідомому напрямку.
Відеозапис події швидко поширився у соціальних мережах, викликавши шквал критики. Користувачі звинуватили чоловіків у жорстокому поводженні з твариною, адже без води риба повільно задихалася.
Ukraińcy zabili legendarnego Warszawskiego suma na Gocławiu. Miał 183 cm i pływał w tej wodzie "od dekad".— deZeZed (@deZeZed) June 2, 2026
Został żywcem wrzucony do bagażnika, więc mógł konać nawet kilka godzin. Do tego był okres ochronny, więc ryba została zabrana bezprawnie.
Źródło: Tim_pleciona pic.twitter.com/CQtIqoFL7z
Реакція поліції та можливі наслідки
Співробітники Департаменту карного розшуку 7-го районного управління поліції Варшави затримали 57-річного громадянина України на основі повідомлень у медіа. Правоохоронці розслідують усі обставини браконьєрства.
Заступниця інспектора поліції Йоанна Венгжиняк зазначила, що дії чоловіка підпадають одразу під кілька серйозних порушень чинного законодавства.
"Ми можемо припустити, що цей чоловік спіймав цю рибу під час забороненого сезону, коли сом був під охороною, а його вилов був заборонений, а також ми можемо підозрювати, що ми матимемо справу із жорстоким поводженням із тваринами", - заявила представниця поліції.
У Варшаві період захисту сома діє з 1 січня по 31 травня, тобто рибу виловили у заборонений час, коли тривав нерест.
Крім того, рибалки порушили правила водних господарств, використовуючи для промислу плавзасіб. Наявність ліцензії на риболовлю, про яку заявляли учасники інциденту, не звільняє від обов'язку дотримуватися сезонів охорони природи.
Нерестова заборона та правила рибальства в Україні
Нагадаємо, що з 1 травня в Україні на лиманах Одеської області та у Чорному морі заборонили рибалити на час нересту.
Зокрема, під сувору заборону потрапив вилов піленгаса, бичка та чорноморського калкана, а за порушення правил передбачені великі грошові штрафи та кримінальна відповідальність.
Також ми писали про те, коли загалом по країні стартує нерест 2026 в Україні та як саме можна рибалити у цей період згідно з правилами любительського рибальства, щоб не отримати покарання.
Окрім цього, у лютому поточного року в усіх рибогосподарських водних об'єктах запроваджували спеціальний превентивний захід, через який діяв штраф майже 3,5 тисячі за кожну виловлену щуку задля захисту популяції цього хижака під час міграції.