В Польше задержали украинца за вылов 20-летнего "легендарного" сома

В Варшаве полиция задержала 57-летнего гражданина Украины, которого подозревают в незаконном вылове знаменитого 183-сантиметрового сома из озера Балатон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsatnews и News na dziś .

Детали инцидента на озере Балатон

По информации польских СМИ, инцидент произошел 30 мая в варшавском районе Гоцлав. Двое мужчин арендовали водный велосипед и с помощью удочки вытащили из озера Балатон огромного сома длиной 183 сантиметра.

Рыба жила в этом водоеме около 20 лет, была хорошо известна местным жителям и считалась символом района. Ранее рыбаки уже ловили этого сома, но всегда отпускали обратно в воду из-за его "легендарного" статуса.

На этот раз мужчины проигнорировали возмущение и протесты очевидцев. Они вытащили рыбу на тротуар, а затем живой затолкали в багажник автомобиля и повезли в неизвестном направлении.

Видеозапись события быстро распространилась в социальных сетях, вызвав шквал критики. Пользователи обвинили мужчин в жестоком обращении с животным, ведь без воды рыба медленно задыхалась.

Ukraińcy zabili legendarnego Warszawskiego suma na Gocławiu. Miał 183 см i pływał w tej wodzie "od dekad".



Został żywcem wrzucony do bagażnika, więc mógł konać nawet kilka godzin. Do tego był okres ochronny, więc ryba została zabrana bezprawnie.



Źródło: Tim_pleciona pic.twitter.com/CQtIqoFL7z - deZeZed (@deZeZed) 2 июня 2026 года

Реакция полиции и возможные последствия

Сотрудники Департамента уголовного розыска 7-го районного управления полиции Варшавы задержали 57-летнего гражданина Украины на основе сообщений в СМИ. Правоохранители расследуют все обстоятельства браконьерства.

Заместитель инспектора полиции Иоанна Венгжиняк отметила, что действия мужчины подпадают сразу под несколько серьезных нарушений действующего законодательства.

"Мы можем предположить, что этот человек поймал эту рыбу во время запрещенного сезона, когда сом был под охраной, а его вылов был запрещен, а также мы можем подозревать, что мы будем иметь дело с жестоким обращением с животными", - заявила представительница полиции.

В Варшаве период защиты сома действует с 1 января по 31 мая, то есть рыбу выловили в запрещенное время, когда продолжался нерест.

Кроме того, рыбаки нарушили правила водных хозяйств, используя для промысла плавсредство. Наличие лицензии на рыбалку, о которой заявляли участники инцидента, не освобождает от обязанности соблюдать сезоны охраны природы.