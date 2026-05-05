На лиманах Одеської області та у Чорному морі заборонили рибалити: кого точно оштрафують

На лиманах Одеської області та у Чорному морі стартувала нерестова заборона. Покарання за порушення встановлених обмежень - від штрафів до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Скільки триватиме нерестова заборона

Згідно з інформацією Держрибагентства, нерестова заборона на лиманах Одеської області та у Чорному морі стартувала від початку поточного місяця - з 1 травня.

Так, нерестова заборона на вилов водних біоресурсів триватиме до 15 червня:

на Тилігульському лимані;

на Григорівському лимані;

на Дофінівському лимані;

на Шаболатському лимані;

на Сухому лимані;

на Тузловських лиманах.

У цей же період - до 15 червня - у Чорному морі заборонено ловити:

піленгаса;

бичка.

Впродовж дещо меншого періоду - до 30 травня - заборонено ловити також чорноморського калкана.

"Основна мета заборони - створити оптимальні умови для відтворення цих цінних представників нашої іхтіофауни", - наголосили у Держрибагентстві.

У Чорному морі не можна ловити певні види риби (інфографіка: darg.gov.ua)

Особливості розмноження "заборонених" риб

Чорноморський калкан розмножується у відкритому морі на глибині 25-70 м за температури води 8-12°C (тому розпал нересту припадає на травень).

Плодючість калкана становить від 2,5 до 13 млн ікринок, що робить його найбільш плодовитою рибою українських водойм.

Ікра калкана плавуча (у морській воді тримається ближче до поверхні й розноситься течіями), при цьому основна частина ікринок поїдається організмами, які живляться планктоном.

У результаті виживає не більше ніж 0,1% ікринок.

Чорноморський калкан (фото: sw.dei.gov.ua)

Піленгас досягає статевої зрілості у віці 4-5 років. У заплідненні однієї самки беруть участь кілька самців.

Нерест цієї риби відбувається у прибережній зоні впродовж травня-червня.

Її ікра - пелагічна (плаває на поверхні) та дрібна (близько 1 мм у діаметрі).

Мальки живуть у гирлах річок, а на зиму - заходять у річки.

Піленгас належить до сімейства кефалевих (фото: facebook.com/chernomorpatrol)

Бичок досягає статевої зрілості вже на другому році життя (за довжини тіла близько 5 см).

Нереститься він у середньому з квітня до вересня, переважно на мілководних прибережних ділянках водойм (самці влаштовують гнізда - забезпечуючи гладку поверхню для приклеювання ікринок - під камінням, на нерівностях дна).

Метання ікри бичка відбувається кількома порціями. При цьому в одне гніздо відкладають ікру кілька самиць (кожна самиця нереститься кілька разів у житті).

Тим часом самець охороняє кладку впродовж періоду розвитку (при наближенні інших риб він подає звуковий сигнал, який відлякує ворогів від гнізда). А протягом 4-5 тижнів до появи личинок він сам навіть не харчується.

Личинки, які виходять з ікри, тримаються в товщі води та живляться дрібними ракоподібними.

Бичок-кругляк (фото: darg.gov.ua)

Як можуть покарати недобросовісних рибалок

Насамкінець у Держрибагентстві нагадали, що за вилов водних біоресурсів під час заборони передбачено покарання:

від адміністративного штрафу;

до кримінальної відповідальності.

Крім того, необхідно буде відшкодувати завдані рибному господарству збитки.

Так, наприклад, компенсація за одну особину:

незаконно виловленого чорноморського калкана становить 2 686 гривень;

піленгаса - 1 853 гривні;

бичка (крім жабоголового та видів, занесених до Червоної книги України) - 1 564 гривні.

"Закликаємо рибалок відповідально ставитися до нерестуючої риби та дотримуватися встановлених обмежень", - додали у Держрибагентстві.

Крім того, громадян закликають повідомляти про порушення рибоохоронного законодавства: