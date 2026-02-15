Штраф майже 3,5 тисячі за рибину: кого ловити в Україні відсьогодні суворо заборонено
Відсьогодні, 15 лютого, в Україні стартувала нерестова заборона, що стосується популярного прісноводного хижака. Покарання за вилов цієї риби - від штрафу до кримінальної відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Яку саме рибу ловити тепер заборонено
Згідно з інформацією Держрибагентства, з 15 лютого в усіх рибогосподарських водних об'єктах України розпочинається заборона на вилов щуки.
Зазначається, що такий превентивний захід:
- передбачений Правилами любительського рибальства;
- спрямований на забезпечення сприятливих умов для нерестової міграції та природного відтворення цього цінного виду прісноводних хижаків.
До якого числа діє заборона на вилов
У Держрибагентстві повідомили, що нерестова заборона на вилов щуки в Україні триватиме до 31 березня включно.
Уточнюється, що встановлення заборони саме в цей період "зумовлено унікальним біологічним циклом щуки, нерестова активність якої розпочинається значно раніше, ніж в інших видів риб, - за температури води 3-5°C".
Ловити щуку в Україні заборонено до кінця березня (інфографіка: darg.gov.ua)
Українцям пояснили, що період заборони охоплює:
- не лише безпосередній процес відкладання ікри;
- але й етап переднерестової міграції (коли відбувається дозрівання ікри та молок).
"Саме під час масового руху до місць нересту плідники щуки стають особливо вразливими, тому потребують посиленого захисту", - поділились експерти.
Що робити з випадковою щукою на гачку
Якщо під час лову інших дозволених видів риб на гачок випадково потрапить щука, її, за інформацією Держрибагентства, необхідно:
- обережно звільнити від снасті;
- випустити назад у водойму.
"Закликаємо рибалок неухильно дотримуватися природоохоронного законодавства", - додали у відомстві.
Як можуть карати недобросовісних рибалок
Громадянам нагадали, що за добування щуки в період заборони передбачено:
- покарання - від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності;
- відшкодування збитків, завданих рибному господарству.
Наголошується, що компенсація за один екземпляр незаконно виловленої щуки - незалежно від її розміру та ваги - становить 3 468 гривень.
"Нерест - це критично важливий період для відновлення водних біоресурсів. Прошу рибалок із розумінням поставитися до встановлених обмежень", - зазначив голова Держрибагентства Ігор Клименок.
Насамкінець він нагадав, що "збереження й примноження популяцій цих аборигенних прісноводних хижаків - наша спільна справа, що потребує відповідального підходу кожного громадянина".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що заборона на вилов цінної аборигенної риби почала діяти у Карпатському регіоні (вона розповсюджується на водойми у чотирьох областях України).
У Держрибагентстві повідомили, що термін дії заборони - до 1 березня 2026 року.
Крім того, з 1 листопада 2025 року діє осінньо-зимова заборона на вилов у водоймах України водних біоресурсів у зимувальних ямах.
