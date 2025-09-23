Польща знову відкриє кордон з Білоруссю: Туск назвав дату

За словами Туска, відповідне рішення про "повторне відкриття прикордонних переходів" на кордоні з Білоруссю було прийнято спільно з міністром внутрішніх справ Польщі Марціном Кервінським.

"Ті, що були закриті у зв'язку з маневрами "Запад" і, що зрозуміло, зі зростанням загрози та політичної нестабільності і фактичної ситуації на наших кордонах, у нашому регіоні", - додав він.

Туск заявив, що рішення набуде чинності опівночі в четвер, 25 вересня.