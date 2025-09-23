UA

Польща знову відкриє кордон з Білоруссю: Туск назвав дату

Фото: премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Польща вже цього тижня планує відновити роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Вони були закриті через військові навчання "Запад-2025".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Polsat News.

За словами Туска, відповідне рішення про "повторне відкриття прикордонних переходів" на кордоні з Білоруссю було прийнято спільно з міністром внутрішніх справ Польщі Марціном Кервінським.

"Ті, що були закриті у зв'язку з маневрами "Запад" і, що зрозуміло, зі зростанням загрози та політичної нестабільності і фактичної ситуації на наших кордонах, у нашому регіоні", - додав він.

Туск заявив, що рішення набуде чинності опівночі в четвер, 25 вересня.

Польща закривала кордон з Білоруссю

Раніше Туск оголосив, що Польща країна закриє кордони з Білоруссю через спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025". Ці навчання були заплановані на період із 12 до 16 вересня, та проходили на білоруській території та окремо на полігонах у Росії.

У Москві заявили ж, що Росія на навчаннях відпрацювала можливі провокації проти НАТО. Ба більше, згодом Кремль розширив їх на Калінінградську область, яка межує з Польщею на півдні та Литвою на півночі і сході.

Дональд ТускПольщаБілорусь