Росія на навчаннях "Захід-2025" відпрацьовує можливі провокації проти НАТО, - ISW

На військових навчаннях "Захід-2025" Росія відпрацьовує майбутні потенційні провокації проти сусідніх держав НАТО, до того ж не лише гібридні, а і силові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

"Росія використовує навчання "Захід-2025" для відпрацювання потенційних майбутніх провокацій проти сусідніх держав НАТО", - йдеться в інформаційному звіті.

Аналітики зазначають, що РФ та Білорусь на навчаннях відпрацювали захист від ядерних загроз та їх використання у водах Баренцевого моря, яке межує з членом НАТО Норвегією.

Також російські війська відпрацьовували на навчаннях використання ракет, здатних нести ядерну зброю ("Іскандер-М") - ці маневри проходили в Калінінградській області, яка межує з державами НАТО Литвою та Польщею.

В ISW зазначили, що росіяни вже використовували Калінінградську область як стартовий майданчик для глушіння та підміни GPS-сигналів по всій Європі.

Крім того, Росія нещодавно спорудила в Калінінградській області масштабний об'єкт радіорозвідки, розташований за 25 кілометрів від польського кордону.

У висновку аналітики ISW стверджують: навчання "Захід-2025" надають як Росії, так і Білорусі платформу для вдосконалення методів силової ескалації, що є формою тиску на НАТО.

Також експерти нагадують різкі заяви заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медвєдєва щодо НАТО.