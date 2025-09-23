Польша снова откроет границу с Беларусью: Туск назвал дату

По словам Туска, соответствующее решение о "повторном открытии пограничных переходов" на границе с Беларусью было принято совместно с министром внутренних дел Польши Марцином Кервинским.

"Те, что были закрыты в связи с маневрами "Запад" и, что понятно, с ростом угрозы и политической нестабильности и фактической ситуации на наших границах, в нашем регионе", - добавил он.

Туск заявил, что решение вступит в силу в полночь в четверг, 25 сентября.