Польща підняла військові літаки через повітряний удар РФ по Україні

Польські військові у своїй заяві вказали, що їх та союзницькі літаки почали польоти в повітряному просторі Польщі, та попередили, що це "може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни".

"Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостереження активності дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів крилатими ракетами та безпілотними літальними апаратами типу SHAHED по об'єктах, розташованих, зокрема, в західній території України", - йдеться в оголошенні..

Польські військові нагадали, що перед тим подібна активність російської авіації під час ударів по західних областях України була зафіксована в ніч на 12 червня.

В Оперативному командуванні польських ЗС додали, що було розпочато "всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно стежить за ситуацією".

Нічна комбінована атака РФ

Раніше повідомлялося, що ввечері 13 червня в кількох областях України була оголошена повітряна тривога через запущені російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед".

Крім того, у Повітряних силах повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників (4 борти) Ту-22М3 та (5 бортів) Ту-95 МС на території країни-агресора, зокрема в районі Тамбова та з Оленегорська.

Пізніше в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу після запуску крилатих ракет з російських літаків.

Про вибухи у ніч проти 14 травня під час російської повітряної комбінованої атаки повідомлялося у Харкові та Запоріжжі, а ще - у Хмельницькій області. В останній ворог, зокрема, атакував місто Старокостянтинів із застосуванням "Шахедів".