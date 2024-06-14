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Польша подняла военные самолеты из-за воздушного удара РФ по Украине

Фото: ВС Польши подняли авиацию на фоне российской ракетной атаки по Украине (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Польша и страны-сюзники подняли в воздух военную авиацию этой ночью из-за очередной комбинированной воздушной атаки российских оккупантов по территории Украины.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter (X) Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Польские военные в своем заявлении указали, что их и союзнические самолеты начали полеты в воздушном пространстве Польши, и предупредили, что это может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.

"Это еще одна очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за наблюдения активности дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами типа SHAHED по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины", - говорится в объявлении.

Польские военные напомнили, что перед этим подобная активность российской авиации во время ударов по западным областям Украины была зафиксирована в ночь на 12 июня.

В Оперативном командовании польских ВС добавили, что были начаты "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, а Оперативное командование RSZ постоянно следит за ситуацией".

Ночная комбинированная атака РФ

Ранее сообщалось, что вечером 13 июня в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за запущенных российскими захватчиками ударных беспилотников типа "Шахед".

Кроме того, в Воздушных силах сообщили о взлете российских стратегических бомбардировщиков (4 борта) Ту-22М3 и (5 бортов) Ту-95 ТС на территории страны-агрессора, в частности в районе Тамбова и Оленегорска. Позже в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога после запуска крылатых ракет с российских самолетов.

О взрывах в ночь на 14 мая во время российской воздушной комбинированной атаки сообщалось в Харькове и Запорожье, а еще - в Хмельницкой области. В последней враг, в частности, атаковал город Староконстантинов с применением "Шахедов".

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