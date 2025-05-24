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Ворог атакує Україну "Шахедами" з кількох напрямків: іде робота ППО

Субота 24 травня 2025 23:14
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Ворог атакує Україну "Шахедами" з кількох напрямків: іде робота ППО Фото: в кількох областях України працює ППО через атаку "Шахедів" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У низці областей України ввечері 24 травня оголошена повітряна тривога через фіксацію кількох груп російських дронів-камікадзе. Також ведеться робота сил та засобів протиповітряної оборони для збиття ударних БПЛА противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Військові інформували про рух "Шахедів" з кількох напрямків, зокрема з північного та південного.

Так, БПЛА противника були помічені на півдні та в центрі Харківської області, на півночі Чернігівської області, на півдні Сумської області, а також у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

У Повітряних силах також попередили мешканців Запоріжжя про рух дронів-камікадзе ворога у напрямку міста.

"БПЛА в акваторії Чорного моря - курсом на Одеську область", - передали військові о 23:09.

Крім того, близько пів на одинадцяту стало відомо про роботу ППО у Київській області, де були помічені ударні БПЛА російських окупантів.

"У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться в оголошенні КОВА.

Також в адміністрації закликали громадян дотримуватися інформ-тиші: не фіксувати та не викладати в мережу кадри про роботу ППО..

Додамо, про відбиття повітряної атаки також розповіли в Запорізькій ОВА. Згодом стало відомо про роботу ППО в Одесі, у бік якої фіксувався рух дронів-камікадзе російських загарбників.

Ворог атакує Україну &quot;Шахедами&quot; з кількох напрямків: іде робота ППО

Минула комбінована повітряна атака

Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти атакували територію України сотнями дронів-камікадзе, а також - балістичними ракетами. Основний удар ворог спрямував на українську столицю.

Загалом війська РФ випустили випустила по Україні 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 250 дронів. Сили ППО ЗСУ збили 6 балістичних ракет та знешкодили 245 ворожих БПЛА (знищено 128 дронів, ще 117 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ).

У Києві в результаті масованої атаки впали уламки ворожих цілей у шести районах. Найбільше постраждали Солом'янський, Святошинський та Оболонський райони. Постраждали 14 людей.

Більш детально про наслідки комбінованого удару у ніч проти 24 травня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ППО Повітряна тривога Атака дронів
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