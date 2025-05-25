Ворог запустив ракети по Україні зі стратегічної авіації
Російські окупанти здійснили ракетні пуски з бортів стратегічної аварії у бік України для чергової повітряної атаки цієї ночі, 24 травня. Тим часом продовжуються дронові удари по різних містах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Увага! Зафіксовано пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників.
Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - розповіли військові у своєму Telegram о 01:55.
Між тим варто зауважити, що раніше, ще близько одинадцятої вечора напередодні, в моніторингових групах повідомляють про виліт у Росії групи бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья".
Як розповіли у Повітряних силах о 01:57, фіксувався рух швидкісної цілі на півночі Чернігівської області - курс південний.
Нічна повітряна атака
Напередодні ввечері був зафіксований запуск з боку російських окупантів дронів-камікадзе у бік України. Ворожі ударні БПЛА заходили у повітряний простір з північного та південного напрямків. Повідомлялося про роботу ППО у Київській та Запорізькій областях.
Крім того, на тлі дронової атаки в Одесі пробували вибухи, в місті розпочалась робота ППО.
Також серія вибухів була у Києві через масовану атаку ударних БПЛА ворога. У столиці в результаті обстрілу пошкоджена житлова п'ятиповерхівка у Голосіївському районі, сталася пожежа.
Крім того, у Миколаєві пролунала серія вибухів через ворожу атаку із застосуванням дронів-камікадзе цієї ночі. У Харкові також були вибухи через удар дронів, у місті сталася пожежа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.