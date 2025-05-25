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Ворог запустив ракети по Україні зі стратегічної авіації

Неділя 25 травня 2025 02:07
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Ворог запустив ракети по Україні зі стратегічної авіації Фото: Ту-95 (wikimedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти здійснили ракетні пуски з бортів стратегічної аварії у бік України для чергової повітряної атаки цієї ночі, 24 травня. Тим часом продовжуються дронові удари по різних містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників.
Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - розповіли військові у своєму Telegram о 01:55.

Між тим варто зауважити, що раніше, ще близько одинадцятої вечора напередодні, в моніторингових групах повідомляють про виліт у Росії групи бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

Як розповіли у Повітряних силах о 01:57, фіксувався рух швидкісної цілі на півночі Чернігівської області - курс південний.

Нічна повітряна атака

Напередодні ввечері був зафіксований запуск з боку російських окупантів дронів-камікадзе у бік України. Ворожі ударні БПЛА заходили у повітряний простір з північного та південного напрямків. Повідомлялося про роботу ППО у Київській та Запорізькій областях.

Крім того, на тлі дронової атаки в Одесі пробували вибухи, в місті розпочалась робота ППО.

Також серія вибухів була у Києві через масовану атаку ударних БПЛА ворога. У столиці в результаті обстрілу пошкоджена житлова п'ятиповерхівка у Голосіївському районі, сталася пожежа.

Крім того, у Миколаєві пролунала серія вибухів через ворожу атаку із застосуванням дронів-камікадзе цієї ночі. У Харкові також були вибухи через удар дронів, у місті сталася пожежа.

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