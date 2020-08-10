Польша назвала безосновательными обвинения о вмешательстве в протесты в Беларуси

Правительство Польши считает безосновательным обвинение президента Беларуси Александра Лукашенко о вмешательстве страны в протесты в Беларуси. Ранее Лукашенко заявил, что в стране зафиксировали, что из Польши, Великобритании и Чехии пытались управлять протестами в Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на брифинге.

"Эти обвинения мы считаем безосновательными", - сказал он.

Также РБК-Украина писало, что по словам Лукашенко, к протестам в Беларуси причастны люди из Польши, Украины и Российской Федерации.

Напомним, протесты в Беларуси начались после завершения голосования на выборах президента, в которых, по предварительным результатам ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

Как писало РБК-Украина, в результате беспорядков в Минске и других белорусских городах, были задержаны около 3 тысяч человек.

По информации Министерства внутренних дел Беларуси, во время столкновений пострадали 50 гражданских человек и 39 правоохранителей.

При этом, по словам Лукашенко, против демонстрантов никто не применял никакие репрессии, а сама реакция на протесты со стороны правоохранителей была мягкой.