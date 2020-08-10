ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Протесты в Беларуси: Лукашенко заявил о причастности людей из Украины и РФ

Минск, Понедельник 10 августа 2020 13:10
Протесты в Беларуси: Лукашенко заявил о причастности людей из Украины и РФ
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Лукашенко заявил, что на юге Беларуси протестующие пытались захватить органы власти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что к протестам в Беларуси причастны люди из Польши, Украины и Российской Федерации. А на юге страны протестующие якобы пытались захватить органы власти.

Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, протестами в Беларуси пытаются управлять из-за границы.

"Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину, оттуда ехали. Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что в Новогрудке и Кореличах протестующие якобы штурмом хотели взять органы власти. Кроме того, до 300 человек якобы перебросили на юг страны, где в одном из городов был окружен райисполком.

"Пришлось пограничникам вмешаться - там пограничный отряд базируется. То есть в отдельных точках, где собрали людей, они пытались захватить органы власти", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что участниками акций протеста управляли из-за границы; в частности, фиксировались звонки из Польши, Великобритании и Чехии.

На данный момент известно, что на протестах в Беларуси задержали около 3 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьпротествыборы
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь