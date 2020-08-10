Лукашенко отреагировал на протесты в Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (3kremlin ru)

Лукашенко готов к диалогу

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые отреагировал на протесты в стране. По его словам, он готов вести диалог с оппозицией, однако не потерпит провокаций.

Об этом сообщает БелТА.

По его словам, никто не применял никакие репрессии по отношению к протестующим.

"Никто никаких репрессий в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет. Исполняйте закон. И исчезнуть всякие разговоры про репрессии или еще про что-то. Закон и только закон. Будете нарушать, будем отвечать. И то мы еще мягко отвечали. Честно вам скажу: мы всегда сдерживали правоохранителей", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что готов к диалогу с оппонентами власти, однако на провокации будет соответствующая реакция.

"Я хочу, чтоб было спокойно. Что мы с вами вели диалог, если он есть. Если вы способны что-то сделать для страны, я создам вам все условия. Если вы будете бороться против страны, даже в мельчайших вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать - вы получите мгновенный от меня ответ. Это мои конституционные полномочия. За что вы меня упрекаете", - отметил Лукашенко.

Напомним, протесты в Беларуси начались после завершения выборов президента, по предварительным результатам ЦИК победу на них с более чем 80% голосв одержал Лукашенко.

При этом в штабе главного конкурента Лукашенко Светланы Тихановской отказались признавать результаты выборов.

Также РБК-Украина писало, что в результате столкновений в Беларуси задержали более 200 человек, открыты уголовные дела по факту массовых беспорядков.