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В Беларуси в ходе протестов пострадали 50 гражданских и 39 силовиков, - МВД

Минск, Понедельник 10 августа 2020 11:57
В Беларуси в ходе протестов пострадали 50 гражданских и 39 силовиков, - МВД
Фото: протесты в Беларуси (nn.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Погибших в ходе столкновений нет

В Беларуси в ходе беспорядков во время акций протеста пострадали 50 гражданских лиц и 39 правоохранителей. При этом в Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что в результате столкновений погибших нет.

Об этом сообщает БелТА.

В белорусском МВД назвали информацию мужчине, которы погиб в ходе протестов в Минске, фейком.

"В ходе незаконных акций 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Погибших нет. Обращаем внимание, что распространяемая в некоторых интернет-изданиях информация является полным фейком", - отметили в МВД.

Новость дополняется….

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