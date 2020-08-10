Польща назвала безпідставними звинувачення про втручання в протести в Білорусі

Уряд Польщі вважає безпідставним звинувачення президента Білорусі Олександра Лукашенка про втручання країни в протести в Білорусі. Раніше Лукашенко заявив, що в країні зафіксували, що з Польщі, Великобританії та Чехії намагалися керувати протестами в Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч на брифінгу.

"Ці звинувачення ми вважаємо безпідставними", - сказав він.

Також РБК-Україна писало, що за словами Лукашенка, до протестів в Білорусі причетні люди з Польщі, України та Російської Федерації.

Нагадаємо, протести в Білорусі почалися після завершення голосування на виборах президента, в яких, за попередніми результатами ЦВК, перемогу здобув Олександр Лукашенко, набравши понад 80% голосів.

Як писало РБК-Україна, в результаті заворушень в Мінську та інших білоруських містах, були затримані близько 3 тисяч чоловік.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Білорусі, під час зіткнень постраждали 50 цивільних осіб і 39 правоохоронців.

При цьому, за словами Лукашенка, проти демонстрантів ніхто не застосовував жодні репресії, а сама реакція на протести з боку правоохоронців була м'якою.