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Польша назвала безосновательными обвинения о вмешательстве в протесты в Беларуси

Варшава, Понедельник 10 августа 2020 13:32
Польша назвала безосновательными обвинения о вмешательстве в протесты в Беларуси
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Ранее Лукашенко сообщил, что демонстрантами управляли из Польши, Чехии и Британии

Правительство Польши считает безосновательным обвинение президента Беларуси Александра Лукашенко о вмешательстве страны в протесты в Беларуси. Ранее Лукашенко заявил, что в стране зафиксировали, что из Польши, Великобритании и Чехии пытались управлять протестами в Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на брифинге.

"Эти обвинения мы считаем безосновательными", - сказал он.

Также РБК-Украина писало, что по словам Лукашенко, к протестам в Беларуси причастны люди из Польши, Украины и Российской Федерации.

Напомним, протесты в Беларуси начались после завершения голосования на выборах президента, в которых, по предварительным результатам ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

Как писало РБК-Украина, в результате беспорядков в Минске и других белорусских городах, были задержаны около 3 тысяч человек.

По информации Министерства внутренних дел Беларуси, во время столкновений пострадали 50 гражданских человек и 39 правоохранителей.

При этом, по словам Лукашенко, против демонстрантов никто не применял никакие репрессии, а сама реакция на протесты со стороны правоохранителей была мягкой.

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