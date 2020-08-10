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Польща назвала безпідставними звинувачення про втручання в протести в Білорусі

Варшава, Понеділок 10 серпня 2020 13:32
Польща назвала безпідставними звинувачення про втручання в протести в Білорусі
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Раніше Лукашенко повідомив, що демонстрантами управляли з Польщі, Чехії та Британії

Уряд Польщі вважає безпідставним звинувачення президента Білорусі Олександра Лукашенка про втручання країни в протести в Білорусі. Раніше Лукашенко заявив, що в країні зафіксували, що з Польщі, Великобританії та Чехії намагалися керувати протестами в Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч на брифінгу.

"Ці звинувачення ми вважаємо безпідставними", - сказав він.

Також РБК-Україна писало, що за словами Лукашенка, до протестів в Білорусі причетні люди з Польщі, України та Російської Федерації.

Нагадаємо, протести в Білорусі почалися після завершення голосування на виборах президента, в яких, за попередніми результатами ЦВК, перемогу здобув Олександр Лукашенко, набравши понад 80% голосів.

Як писало РБК-Україна, в результаті заворушень в Мінську та інших білоруських містах, були затримані близько 3 тисяч чоловік.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Білорусі, під час зіткнень постраждали 50 цивільних осіб і 39 правоохоронців.

При цьому, за словами Лукашенка, проти демонстрантів ніхто не застосовував жодні репресії, а сама реакція на протести з боку правоохоронців була м'якою.

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