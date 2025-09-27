Польоти дронів у Європі. Росія перевіряє ППО країн НАТО, - ISW

Російська Федерація перевіряє протиповітряну оборону НАТО та збирає інформацію, щоб пізніше використати її у потенційній війні з Альянсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що європейські держави борються з неідентифікованою, ймовірно російською, діяльністю дронів у прикордонних районах та біля інфраструктури.

Так, 25 вересня Командування повітряних сил НАТО підняло в повітря два угорські винищувачі Gripen для перехоплення російських винищувачів Су-30, Су-35 та МіГ-31, які летіли впритул до повітряного простору Латвії без входження у нього.

Крім того, в ніч з 25 на 26 вересня у Німеччині були помічені кілька невідомих безпілотників, що літали біля німецько-датського кордону в північній федеральній землі Шлезвіг-Гольштайн. Міністр внутрішніх справ землі Сабіне Зюттерлін-Ваак заявила, що місцева влада розслідує інцидент, адже походження безпілотників залишається нез'ясованим.

25 вересня агентство AFP з посиланням на делегацію французького військового відомства повідомило, що невідомі безпілотники пролетіли над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна (Франція). Наразі причетність іноземних країн не встановлена.

Того ж дня національна поліція Данії повідомила про нетривале закриття аеропорту Ольборга на північній околиці датського острова Ютландія через активність невідомих безпілотників. Летовище також використовують данські військові.

Генеральний директор Служби безпеки та розвідки Данії Фінн Борх Андерсен 25 вересня заявив, що відомство наразі не встановило, хто запустив дрони. Однак він зауважив, що ці інциденти нагадують модель гібридної війни, яка спостерігається в інших частинах Європи, і додав, що Данія оцінює високий ризик російського саботажу.

Влада Швеції підтвердила кілька випадків появи дронів 25 вересня поблизу військово-морської бази у місті Карлскруна.

В Інституті вивчення війни зауважили, що європейські чиновники не звинувачували безпосередньо Росію в порушенні європейського повітряного простору.

Водночас, на думку експертів, нещодавнє зростання ворожої активності дронів на тлі продовження Росією повітряних вторгнень і демонстрації сили проти країн НАТО, дає підстави вважати Москву причетною до інцидентів із невідомими дронами.

"ISW продовжує оцінювати, що Росія проводить кампанію з метою перевірки протиповітряної оборони НАТО та політичної волі в рамках більш широких зусиль зі збору оперативної інформації, яку згодом може застосувати у потенційному майбутньому конфлікті проти Альянсу", - йдеться у звіті.