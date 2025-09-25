У Франції над військовою базою зафіксували невідомі дрони, - ЗМІ

Минулими вихідними над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна, що на північному сході Франції, зафіксували проліт неідентифікованих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI .

У Міноборони Франції зазначили, що наразі немає жодних підстав говорити про іноземне втручання, повʼязане з запуском безпілотників.

Відповідно до процедури на випадок польотів дронів, на Мурмелон-ле-Гран було посилено заходи безпеки, а до місцевої жандармерії подали заяву.

Цей інцидент у відомстві назвали "винятковим".

За інформацією французького Міноборони, над авіабазою у ніч на 22 вересня зафіксували "невеликі апарати", а не дрони, якими керують військові.

Росія порушує повітряний простір країн НАТО

Нагадаємо, 25 вересня над Данією знову зафіксували невідомі безпілотники, зокрема поблизу військових об’єктів.

Це вже другий такий інцидент за тиждень. Через дрони тимчасово призупинив роботу аеропорт Ольборга на півночі країни.

Раніше, пізно ввечері 22 вересня, загадкові БПЛА на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло.

Прем’єр Данії Метте Фредеріксен не виключила можливу причетність Росії до появи безпілотників над Копенгагеном.

Також американські винищувачі в середу, 24 вересня, перехопили російські Ту-95 і Су-35, які пролітали неподалік від Аляски.

Того ж дня Росія здійснила чергову провокацію в Балтійському морі. Російський винищувач пролетів максимально близько над фрегатом Військово-морських сил Німеччини.

Минулого тижня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Вони пролетіли неподалік від Талліна.

Окрім того, 10 вересня російські дрони масовано атакували Україну, і під час цієї атаки близько 20 безпілотників залетіли на територію Польщі. У зв'язку з цим країна підняла в небо авіацію і вперше збивала ворожі об'єкти над своєю територією.