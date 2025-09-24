"Перевіряє кордони НАТО": Пісторіус повідомив про нову провокацію РФ у Балтійському морі

Росія здійснила чергову провокацію в Балтійському морі. Російський винищувач пролетів максимально близько над фрегатом Військово-морських сил Німеччини.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає РБК-Україна з посиланням на Welt .

Пісторіус порівняв цей інцидент з вторгненням російських безпілотників та винищувачів у повітряний простір Польщі та Естонії. У військових сферах прольоти вважаються непотрібною провокацією.

Німецький міністр наголосив, що Росія буквально перевіряє кордони держав НАТО дедалі частіше та інтенсивніше.

"Путін хоче спровокувати нас, Путін хоче спровокувати країни-члени НАТО. І він хоче виявити, викрити та використати нібито слабкі місця в Альянсі", - зазначив Пісторіус.