Знову РФ? У Данії та Норвегії виявлено дрони: закрито аеропорт, затримано людей

Понеділок 22 вересня 2025 23:36
UA EN RU
Знову РФ? У Данії та Норвегії виявлено дрони: закрито аеропорт, затримано людей Фото: в Осло затримали двох осіб із Сінгапуру (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У понеділок увечері, 22 вересня, в Данії та Норвегії було виявлено невідомі дрони. У Копенгагені закрито аеропорт, в Осло заарештовано людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Aftonbladet.

Спочатку стало відомо про невідомі дрони в Данії. Зокрема, поліція повідомила, що всі рухи в аеропорту столиці Копенгагені зупинено після виявлення безпілотників.

"(Аеропорт - ред.) наразі закритий для зльоту і посадки, оскільки в цьому районі помічено два-три великі безпілотники. Терміни поки невідомі", - йдеться в заяві поліції.

Згідно з Flightradar, усі зльоти і посадки в аеропорту Копенгагена були припинені о 20:26 за місцевим часом. Там сказано, що щонайменше 15 рейсів було перенаправлено в інші аеропорти.

Водночас представник аеропорту підтвердив Reuters, що весь рух зупинено. Однак від подальших коментарів він відмовився.

Трохи пізніше видання Aftonbladet повідомило про інцидент у Норвегії. Невдовзі після 21:00 там пролунала тривога через дрони над військовою територією - фортецею Аркесхус в Осло.

За словами начальника оперативного відділу Ейвінда Хаммерсвольда, саме військові виявили дрони. У зв'язку з інцидентом затримано двох осіб із Сінгапуру.

Російські дрони над країнами НАТО

Нагадаємо, росіяни в ніч на 10 вересня масовано атакували Україну, і під час цієї атаки близько 20 безпілотників залетіли на територію Польщі. У зв'язку з цим країна підняла в небо авіацію і вперше збивала ворожі об'єкти над своєю територією.

Крім того, 13 серпня росіяни тоді намагалися атакувати Україну дронами. Тоді один безпілотник залетів на територію Румунії і літав там близько 50 хвилин

Після інцидентів президент Володимир Зеленський запропонував Польщі та Румунії збивати російські дрони над територією України.

