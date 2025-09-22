Знову РФ? У Данії та Норвегії виявлено дрони: закрито аеропорт, затримано людей
У понеділок увечері, 22 вересня, в Данії та Норвегії було виявлено невідомі дрони. У Копенгагені закрито аеропорт, в Осло заарештовано людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Aftonbladet.
Спочатку стало відомо про невідомі дрони в Данії. Зокрема, поліція повідомила, що всі рухи в аеропорту столиці Копенгагені зупинено після виявлення безпілотників.
"(Аеропорт - ред.) наразі закритий для зльоту і посадки, оскільки в цьому районі помічено два-три великі безпілотники. Терміни поки невідомі", - йдеться в заяві поліції.
Згідно з Flightradar, усі зльоти і посадки в аеропорту Копенгагена були припинені о 20:26 за місцевим часом. Там сказано, що щонайменше 15 рейсів було перенаправлено в інші аеропорти.
Водночас представник аеропорту підтвердив Reuters, що весь рух зупинено. Однак від подальших коментарів він відмовився.
Трохи пізніше видання Aftonbladet повідомило про інцидент у Норвегії. Невдовзі після 21:00 там пролунала тривога через дрони над військовою територією - фортецею Аркесхус в Осло.
За словами начальника оперативного відділу Ейвінда Хаммерсвольда, саме військові виявили дрони. У зв'язку з інцидентом затримано двох осіб із Сінгапуру.
Російські дрони над країнами НАТО
Нагадаємо, росіяни в ніч на 10 вересня масовано атакували Україну, і під час цієї атаки близько 20 безпілотників залетіли на територію Польщі. У зв'язку з цим країна підняла в небо авіацію і вперше збивала ворожі об'єкти над своєю територією.
Крім того, 13 серпня росіяни тоді намагалися атакувати Україну дронами. Тоді один безпілотник залетів на територію Румунії і літав там близько 50 хвилин
Після інцидентів президент Володимир Зеленський запропонував Польщі та Румунії збивати російські дрони над територією України.