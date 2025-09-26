Росія прагне паралізувати авіасполучення окремих країн Європи своїми дронами, - ЦПД
Росія намагається паралізувати авіасполучення окремих країн Європи своїми дронами. Атаки будуть нарощуватися, якщо не відповідати країні-агресору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка у Telegram.
"Мета росіян - паралізувати авіасполучення окремих європейських країн своїми дронами. Якщо не відповідати, вони спробують нарощувати", - заявив Коваленко.
За словами голови ЦПД, під прикриттям таких інцидентів Москва намагається сформувати в Європі думку, що підтримка України нібито шкодить європейцям, і одночасно підсилити позиції політиків, орієнтованих на відновлення співпраці з РФ.
Коваленко називає цю стратегію ілюзією: ігнорування загрози не врятує від наслідків, адже кінцева мета Росії - зробити Європу залежною і відновити зону впливу, наближену до радянських часів.
На його думку, за Москвою стоїть і Пекін, зацікавлений у створенні "китайської Європи", орієнтованої на Китай. Тому для Європи, каже Коваленко, немає альтернативи - потрібно протистояти загрозі і діяти симетрично, а питання лише в часі.
Що передувало
Нагадаємо, в ніч на 25 вересня над данськими аеропортами в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скрідструп зафіксували невідомі безпілотники.
Аеропорт Ольборга на кілька годин призупинив роботу через появу дронів у повітряному просторі.
Раніше, 22 вересня, аеропорт Копенгагена тимчасово зупиняв роботу на чотири години через аналогічний інцидент із безпілотниками.
У російському посольстві в Копенгагені заявили, що заліт безпілотників у Данію є "постановочною провокацією", та спростували будь-яку причетність РФ до інциденту.
Варто додати, що інциденти з дронами на тлі серії провокацій Росії, серед них вторгнення понад два десятки дронів у Польщі, прольоту російських винищувачів МіГ-31 над Естонією та наближення до Аляски двох бомбардувальників Ту-95 і двох Су-35.