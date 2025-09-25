США піднімали винищувачі для перехоплення російських Ту-95 і Су-35 біля Аляски
Американські винищувачі в середу, 24 вересня, перехопили російські Ту-95 і Су-35, які пролітали неподалік від Аляски.
Про це сказано в заяві Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD), повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
За інформацією NORAD, два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 перебували в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски (ADIZ). Йдеться про міжнародний повітряний простір, який примикає до повітряного простору США та Канади.
Для ідентифікації російських літаків та їхнього перехоплення США підняли в повітря літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-3, а також чотири F-16 і чотири заправники KC-135.
Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони уточнило, що така військова активність Росії в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски є "звичайним явищем і не вважається загрозою".
Але, як пише CBS News, це може бути перевіркою готовності США і союзників по НАТО.
Аналогічна російська провокація біля Аляски сталася минулого місяця, коли США також піднімали винищувачі для перехоплення.
Наприкінці серпня NORAD повідомляло, що виявило і супроводжувало російський розвідувальний літак у зоні ADIZ.
МіГ-31 у повітряному просторі Естонії
Нагадаємо, минулого тижня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Вони пролетіли неподалік від Талліна.
Естонська влада відповіла на таку провокацію викликом російського дипломата в МЗС, йому вручили ноту протесту.