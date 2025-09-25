США піднімали винищувачі для перехоплення російських Ту-95 і Су-35 біля Аляски

Американські винищувачі в середу, 24 вересня, перехопили російські Ту-95 і Су-35, які пролітали неподалік від Аляски.

Про це сказано в заяві Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD), повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

За інформацією NORAD, два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 перебували в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски (ADIZ). Йдеться про міжнародний повітряний простір, який примикає до повітряного простору США та Канади.

Для ідентифікації російських літаків та їхнього перехоплення США підняли в повітря літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-3, а також чотири F-16 і чотири заправники KC-135.

Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони уточнило, що така військова активність Росії в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски є "звичайним явищем і не вважається загрозою".

Але, як пише CBS News, це може бути перевіркою готовності США і союзників по НАТО.

Аналогічна російська провокація біля Аляски сталася минулого місяця, коли США також піднімали винищувачі для перехоплення.

Наприкінці серпня NORAD повідомляло, що виявило і супроводжувало російський розвідувальний літак у зоні ADIZ.