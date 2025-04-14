Полонені китайці розповіли, чи вбивали українських військових

Громадяни Китаю, які нещодавно потрапили в полон ЗСУ, стверджують, що не вбивали українських військових на фронті.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів один з полонених під час пресконференції з журналістами.
Полонені китайці розповіли, що українських військових не вбивали. Один із них навіть не встиг взяти участь у боях проти ЗСУ. Він був поранений та відразу ж здався.
Інший китаєць спочатку не хотів на фронт, але росіяни його все ж відправили.
Громадяни Китаю також додали, що чули, що в Ростові один іноземець в російській армії скоїв самогубство.
Нагадаємо нещодавно українські військові захопили у полон у Донецькій області двох китайців. Президент Володимир Зеленський показав відео з полоненими.
Пізніше глава держави уточнив, що загалом Україні відомо про понад 150 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ.
У зв'язку з цим Україна викликала тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян КНР у війні на боці Росії. Тим часом Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що "з'ясовує ситуацію" з Україною.
Також СБУ вже допитала полонених китайців та назвала їх імена.
Пізніше РБК-Україна отримало документи, які свідчать про те, що китайські військові масово воюють проти України зі сторони російської армії.
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