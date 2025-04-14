Пленные китайцы рассказали, убивали ли украинских военных

Граждане Китая, которые недавно попали в плен ВСУ, утверждают, что не убивали украинских военных на фронте.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал один из пленных во время пресс-конференции с журналистами.
Пленные китайцы рассказали, что украинских военных не убивали. Один из них даже не успел принять участие в боях против ВСУ. Он был ранен и сразу же сдался.
Другой китаец сначала не хотел на фронт, но россияне его все же отправили.
Граждане Китая также добавили, что слышали, что в Ростове один иностранец в российской армии совершил самоубийство.
Напомним недавно украинские военные захватили в плен в Донецкой области двух китайцев. Президент Владимир Зеленский показал видео с пленными.
Позже глава государства уточнил, что в целом Украине известно о более 150 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ.
В связи с этим Украина вызвала временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан КНР в войне на стороне России. Тем временем Министерство иностранных дел Китая заявило, что "выясняет ситуацию" с Украиной.
Также СБУ уже допросила пленных китайцев и назвала их имена.
Позже РБК-Украина получило документы, которые свидетельствуют о том, что китайские военные массово воюют против Украины со стороны российской армии.
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