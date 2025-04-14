Пленные китайцы рассказали, что украинских военных не убивали. Один из них даже не успел принять участие в боях против ВСУ. Он был ранен и сразу же сдался.

Другой китаец сначала не хотел на фронт, но россияне его все же отправили.

Граждане Китая также добавили, что слышали, что в Ростове один иностранец в российской армии совершил самоубийство.