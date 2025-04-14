Громадяни Китаю, які нещодавно потрапили в полон ЗСУ, стверджують, що не вбивали українських військових на фронті.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів один з полонених під час пресконференції з журналістами.

Полонені китайці розповіли, що українських військових не вбивали. Один із них навіть не встиг взяти участь у боях проти ЗСУ. Він був поранений та відразу ж здався.

Інший китаєць спочатку не хотів на фронт, але росіяни його все ж відправили.

Громадяни Китаю також додали, що чули, що в Ростові один іноземець в російській армії скоїв самогубство.