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Пленные китайцы рассказали, убивали ли украинских военных

Понедельник 14 апреля 2025 19:15
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Пленные китайцы рассказали, убивали ли украинских военных Фото: пленные китайцы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Граждане Китая, которые недавно попали в плен ВСУ, утверждают, что не убивали украинских военных на фронте.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал один из пленных во время пресс-конференции с журналистами.

Пленные китайцы рассказали, что украинских военных не убивали. Один из них даже не успел принять участие в боях против ВСУ. Он был ранен и сразу же сдался.

Другой китаец сначала не хотел на фронт, но россияне его все же отправили.

Граждане Китая также добавили, что слышали, что в Ростове один иностранец в российской армии совершил самоубийство.

ВСУ захватили в плен граждан Китая

Напомним недавно украинские военные захватили в плен в Донецкой области двух китайцев. Президент Владимир Зеленский показал видео с пленными.

Позже глава государства уточнил, что в целом Украине известно о более 150 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ.

В связи с этим Украина вызвала временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан КНР в войне на стороне России. Тем временем Министерство иностранных дел Китая заявило, что "выясняет ситуацию" с Украиной.

Также СБУ уже допросила пленных китайцев и назвала их имена.

Позже РБК-Украина получило документы, которые свидетельствуют о том, что китайские военные массово воюют против Украины со стороны российской армии.

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