Граждане Китая, которые недавно попали в плен ВСУ, утверждают, что не убивали украинских военных на фронте.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал один из пленных во время пресс-конференции с журналистами.

Пленные китайцы рассказали, что украинских военных не убивали. Один из них даже не успел принять участие в боях против ВСУ. Он был ранен и сразу же сдался.

Другой китаец сначала не хотел на фронт, но россияне его все же отправили.

Граждане Китая также добавили, что слышали, что в Ростове один иностранец в российской армии совершил самоубийство.