Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Полиция задержала 57 активистов, пытавшихся препятствовать Маршу равенства  

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 09:29
Фото: Андрей Крищенко (npu.gov.ua)
Фото: Андрей Крищенко (npu.gov.ua)

В ходе стычек от слезоточивого газа пострадали 5 полицейских

Сотрудники Национальной полиции Киева задержали 57 активистов, которые пытались препятствовать проведению Марша равенства в центре Киева. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент "РБК-Украина". 

"57 на данный момент задержано", - сказал он.  

По его словам, против полицейских со стороны этих активистов были применены и газовые гранаты, и взрывпакеты, и слезоточивый газ 

Первые задержания произошли около 6.00 утра на пересечении улиц Тараса Шевченко и Владимирской. Позже, через 1-1,5 часа были задержания на пересечении ул. Владимирская и Богдана Хмельницкого. Еще несколько активистов были задержаны около метро, которые пытались спровоцировать участников марша. 

Крищенко также сообщил, что в ходе стычек от слезоточивого газа пострадало 5 полицейских. 

"Около 200 активистов перекрыли улицу Владимирскую с целью не допустить проведение марша... Среди полиции пятеро сотрудников пострадало, поэтому мы возбудили производство по статье 345. И еще около 10 человек отдельно обратились в медицинские заведения", - добавил Крищенко. 

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева произошли столкновения между правоохранителями и праворадикалами.

Также стало известно, что в Киеве возле Национальной оперы на улице Богдана Хмельницкого около 100 активистов протестуют против Марша равенства.

Марш равенства 2018: онлайн-трансляция В Киеве возле Национальной оперы активисты протестуют против Марша равенства
Теги публикации: полиция, Марш равенства, задежание, стычки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Стало известно, кому принадлежит брошенный на трассе Киев-Днепр спорткар
Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи
"Прыгайте, бегите, куда сможете": очевидцы рассказали подробности ЧП в аэропорту "Киев" (видео)
"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь