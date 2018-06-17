Полиция задержала 57 активистов, пытавшихся препятствовать Маршу равенства  

В ходе стычек от слезоточивого газа пострадали 5 полицейских

Сотрудники Национальной полиции Киева задержали 57 активистов, которые пытались препятствовать проведению Марша равенства в центре Киева. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент "РБК-Украина".

"57 на данный момент задержано", - сказал он.

По его словам, против полицейских со стороны этих активистов были применены и газовые гранаты, и взрывпакеты, и слезоточивый газ

Первые задержания произошли около 6.00 утра на пересечении улиц Тараса Шевченко и Владимирской. Позже, через 1-1,5 часа были задержания на пересечении ул. Владимирская и Богдана Хмельницкого. Еще несколько активистов были задержаны около метро, которые пытались спровоцировать участников марша.

Крищенко также сообщил, что в ходе стычек от слезоточивого газа пострадало 5 полицейских.

"Около 200 активистов перекрыли улицу Владимирскую с целью не допустить проведение марша... Среди полиции пятеро сотрудников пострадало, поэтому мы возбудили производство по статье 345. И еще около 10 человек отдельно обратились в медицинские заведения", - добавил Крищенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева произошли столкновения между правоохранителями и праворадикалами.

Также стало известно, что в Киеве возле Национальной оперы на улице Богдана Хмельницкого около 100 активистов протестуют против Марша равенства.