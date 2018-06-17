В Киеве возле Национальной оперы активисты протестуют против Марша равенства

Активисты сосредоточены возле входа на территорию, где должен проходить марш
В Киеве возле Национальной оперы на улице Богдана Хмельницкого около 100 активистов протестуют против Марша равенства, передает корреспондент "РБК-Украина".
Активисты держат в руках плакаты с призывами: "Не голосуй за лояльного до ЛГБТ", "Мама-папа - хорошо, папа-папа - плохо" и прочие.
Фото: столкновения в центре Киева
Время от времени они выкрикивают: "Ганьба!".
Активисты сосредоточены возле входа на территорию, где должен проходить марш.
Стоит отметить, что сама территория оцеплена правоохранителями, а вход на нее осуществляется через рамки металлоискателя. Также на входе на территорию полицейские проверяют содержание сумок.
Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 7:45 до органов Нацполиции поступила информация, что возле отеля "Опера" происходит столкновение между активистами и участниками марша. Правоохранители задержали около 20 человек.