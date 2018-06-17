В Киеве возле Национальной оперы активисты протестуют против Марша равенства

Активисты сосредоточены возле входа на территорию, где должен проходить марш

В Киеве возле Национальной оперы на улице Богдана Хмельницкого около 100 активистов протестуют против Марша равенства, передает корреспондент "РБК-Украина".

Активисты держат в руках плакаты с призывами: "Не голосуй за лояльного до ЛГБТ", "Мама-папа - хорошо, папа-папа - плохо" и прочие.

Фото: столкновения в центре Киева

Время от времени они выкрикивают: "Ганьба!".

Активисты сосредоточены возле входа на территорию, где должен проходить марш.

Стоит отметить, что сама территория оцеплена правоохранителями, а вход на нее осуществляется через рамки металлоискателя. Также на входе на территорию полицейские проверяют содержание сумок.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 7:45 до органов Нацполиции поступила информация, что возле отеля "Опера" происходит столкновение между активистами и участниками марша. Правоохранители задержали около 20 человек.

