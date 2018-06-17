В центре Киева произошли столкновения между правоохранителями и праворадикалами

Полиция обеспечивает правопорядок в центре Киева на время проведения "Марша равенства

В Киеве, приблизительно в 6 часов утра, более 150 человек вышли на перекресток улицы Владимирская-бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения Марша равенства. Об этом говорится в сообщении прес-службы Нацполиции Киева.

"С участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, правоохранители оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали. На это время к управлений полиции доставляют 28 человек человек, пятерым правоохранителям оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Фото: столкновения в центре Киева

Сведения внесены в ЕРДР по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

Также сообщается, что по состоянию на 7:45 до органов Нацполиции поступила информация, что возле отеля "Опера" происходит столкновение между активистами и участниками марша. Правоохранители задержали около 20 человек.

"На это время до управлений полиции для установления анкетных данных и предоставления объяснений в целом доставили 56 человек", - говорится в сообщении.

Фото (РБК-Украина): столкновения в центре Киева

Напомним, ранее организаторы Марша равенства опубликовали инструкцию по безопасности для участников.