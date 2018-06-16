Організатори заявляють, що "багато радикальних груп захочуть вийти на "сафарі" не під час акції, а після неї"

Організатори Маршу рівності опублікували інструкцію з безпеки для учасників. У документі викладені поради та рекомендації.

"Організатори та волонтери докладають максимум зусиль, щоб Марш пройшов мирно та без провокацій. Проте основна відповідальність за власну безпеку лежить на вас. Важливо тверезо оцінювати можливі ризики участі в Марші та зробити свідомий вибір - відвідувати його чи ні", - зазначають організатори.

Фото: інструкція

Зокрема, в інструкції закликають не запізнюватися та приходити зазделегідь. Серед учасників будуть волонтери безпеки у жовтих жилетках, до яких можна звернутися за будь-якою допомогою чи інформацією. Учасників просять повідомляти волонтерам особисто про будь-які нестандартні чи небезпечні ситуації.

У документі учасникам дають рекомендації, що взяти з собою, серед речей – "футболку, кепку чи іншу деталь одягу, щоб переодягтись після закінчення заходу - для того, щоб тебе було важче впізнати, і зробити відходи більш безпечними".

Підкреслюється, що люди в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння не будуть допущені на Марш, це вважатиметься провокацією.

Учасникам також надають рекомендації, що не варто робити:

спілкуватися з опонентами, реагувати на них словами чи жестами, провокувати їх;

покидати своє місце в колоні;

робити пости в соцмережах (до, під час та після Маршу), вказуючи місце знаходження - краще вимкнути геолокацію перед заходом;

спілкуватися з поліцією, якщо до тебе не зверталися (крім випадків, коли треба покликати на допомогу);

вживати алкоголь і палити під час Маршу;

приносити з собою зброю, скло, гострі, колючі, ріжучі (приміром, ножі будь-якого розміру), вибухонебезпечні та інші заборонені предмети;

сперечатися з поліцією, організаторами, волонтерами та іншими учасниками;

закликати учасників діяти всупереч вказівкам організаторів;

брати в руки будь-які предмети, що "прилетіли" з боку опонентів чи кидати щось у відповідь.

Також надані поради, як залишати місце проведення прайду.

"Не ходи по центру міста або біля місця проведення заходу після Маршу - багато радикальних груп захочуть вийти на "сафарі" не під час акції, а після неї і шукатимуть учасників по фото і відео. Проведи решту дня удома або в іншому безпечному місці! Якщо на тебе намагаються напасти - не вв’язуйся у конфлікт, не агресуй. Не давай збити себе з ніг. Не дозволяй ізолювати себе чи інших учасників. Клич на допомогу, проси нападників зупинитись", - підкреслюють організатори.

Нагадаємо, раніше у МВС запевнили, що у Києві на спроби провокацій під час Маршу рівності, який відбудеться у неділю, 17 червня, правоохоронці будуть давати жорстку відповідь.