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Поліція затримала 57 активістів, які намагалися перешкоджати Маршу рівності

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 09:29
Фото: Андрій Крищенко (npu.gov.ua)
Фото: Андрій Крищенко (npu.gov.ua)

У ході сутичок від сльозогінного газу постраждали 5 поліцейських

Співробітники Національної поліції Києва затримали 57 активістів, які намагалися перешкоджати проведенню Маршу рівності в центрі Києва. Про це сьогодні журналістам повідомив начальник головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент "РБК-Україна".

"57 на даний момент затримано", - сказав він.

За його словами, проти поліцейських з боку цих активістів були застосовані і газові гранати, вибухові пакети, і сльозогінний газ

Перші затримання відбулися близько 6.00 ранку на перетині вулиць Тараса Шевченка та Володимирської. Пізніше, через 1-1,5 години були затримання на перетині вул. Володимирська та Богдана Хмельницького. Ще кілька активістів були затримані близько метро, які намагалися спровокувати учасників маршу.

Крищенко також повідомив, що в ході сутичок від сльозогінного газу постраждало 5 поліцейських.

"Близько 200 активістів перекрили вулицю Володимирську з метою не допустити проведення маршу... Серед поліції п'ятеро співробітників постраждало, тому ми порушили провадження за статтею 345. І ще близько 10 осіб окремо звернулися в медичні заклади", - додав Крищенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва відбулися зіткнення між правоохоронцями і праворадикалами.

Також стало відомо, що в Києві біля Національної опери на вулиці Богдана Хмельницького близько 100 активістів протестують проти Маршу рівності.

Марш рівності 2018: онлайн-трансляція У Києві біля Національної опери активісти протестують проти Маршу рівності
Теги публікації: полиция, Марш равенства, задежание, стычки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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