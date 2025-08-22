Поки в закритому форматі. Єрмак сказав, коли будуть перші драфти гарантій для України

Єрмак зазначив, що консультації на рівні міністрів оборони, начальників штабів та радників з національної безпеки відбуваються чи не щодня. В консультаціях беруть участь представники США, обговорюються політична та військова складові гарантій безпеки.

"Головне, що ми точно розуміємо, що нам не потрібні "гарантії", які ми вже мали, як Будапештський меморандум та інші. Для нас потрібні юридично обов'язкові гарантії, і нашу думку поділяють партнери", - зазначив глава ОПУ.

Єрмак пояснив, що насамперед мова йде про посилення Збройних сил України та надання їм "всього необхідного". Також потрібен розвиток військово-промислового комплексу, тренінгові місії, відповідне фінансування та, головне, чіткий план дій у разі агресії Росії - аналог П'ятої статті НАТО.

"І саме всі ці елементи на столі, тому сьогодні збирається конструкція, це не буде дуже довго. Я думаю, що перші драфти ми побачимо вже наступного тижня і почнемо з ними працювати. Безумовно, це поки буде в закритому форматі. Але до цього долучені всі", - додав він.