Пока в закрытом формате. Ермак сказал, когда будут первые драфты гарантий для Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что уже на следующей неделе будут готовы первые драфты гарантий безопасности, которые получит Украина. Сейчас обсуждения ведутся исключительно в закрытом формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака в эфире телемарафона.
Ермак отметил, что консультации на уровне министров обороны, начальников штабов и советников по национальной безопасности происходят чуть ли не ежедневно. В консультациях принимают участие представители США, обсуждаются политическая и военная составляющие гарантий безопасности.
"Главное, что мы точно понимаем, что нам не нужны "гарантии", которые мы уже имели, как Будапештский меморандум и другие. Для нас нужны юридически обязательные гарантии, и наше мнение разделяют партнеры", - отметил глава ОПУ.
Ермак пояснил, что прежде всего речь идет об усилении Вооруженных сил Украины и предоставлении им "всего необходимого". Также нужно развитие военно-промышленного комплекса, тренинговые миссии, соответствующее финансирование и, главное, четкий план действий в случае агрессии России - аналог Пятой статьи НАТО.
"И именно все эти элементы на столе, поэтому сегодня собирается конструкция, это не будет очень долго. Я думаю, что первые драфты мы увидим уже на следующей неделе и начнем с ними работать. Безусловно, это пока будет в закрытом формате. Но к этому приобщены все", - добавил он.
Напомним, что 18 августа во время встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в гарантиях безопасности для Украины. Но он подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных в Украину. Лишь чуть позже, 22 августа, в США допустили ограниченное участие - в виде отправки пилотов для воздушных миссий.
Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней и подтвердил, США готовы быть частью гарантий безопасности для Украины. Сейчас переговоры по конкретному наполнению гарантий безопасности продолжаются ежедневно.
Между тем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина, США и страны Европейского союза работают над такими гарантиями безопасности, чтобы российский диктатор Владимир Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова.