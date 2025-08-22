Рютте: наші гарантії матимуть два рівні, щоб Путін не подумав нападати на Україну знов
Україна, Сполучені Штати та країни Європейського союзу працюють над такими гарантіями безпеки, щоб російський диктатор Володимир Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знов.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Важливо те, що Україна, Сполучені Штати та Європа працюють разом, спільно. І ми говоримо про безпекові гарантії. Ми домовлені, що буде два шари. На першому шарі буде встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогню, або поєднання того і іншого", - заявив він.
За словами Рютте, перший шар буде для того, щоб максимально посилити Сили України.
"Щоб вони могли витримати будь-які труднощі. І другий шар - це те, що нададуть Сполучені Штати і Європа. Над цим ми, власне, працюємо", - додав він.
Генсек НАТО нагадав, що Будапештський меморандум і мінські переговори не привели до справжніх гарантій.
"Нові наші гарантії не мають бути такими. Ми працюємо разом, Україна, Європа і Сполучені Штати, щоби такі були гарантії, такого рівня, щоби Володимир Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знов", - підкреслив Рютте.
Гарантії безпеки для України
18 серпня у Вашингтоні відбулася зустріч Володимира Зеленського з лідерами США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Фінляндії, головою Єврокомісії та генсеком НАТО. Головною темою стали майбутні гарантії безпеки для України. Обговорювався механізм, що частково відображав би принципи статті 5 НАТО, але без прямого членства.
Президент США Дональд Трамп підтвердив участь Вашингтона, наголосивши, що основний тягар мають нести європейці. Водночас він виключив відправку американських військових. Зеленський повідомив, що узгодження деталей очікується протягом десяти днів.
Прем’єр Італії Джорджія Мелоні представила варіант колективних гарантій без вступу до Альянсу. Росія ж наполягала на участі Китаю, а також навіть пропонувала власну роль гаранта. Зеленський відкинув обидві ідеї, підкресливши, що гарантії мають надавати лише справжні союзники України. У Білому домі пропозицію РФ розкритикували.