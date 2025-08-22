ua en ru
США у межах гарантій можуть відправити пілотів для повітряних місій в Україні, - CNN

П'ятниця 22 серпня 2025 19:26
США у межах гарантій можуть відправити пілотів для повітряних місій в Україні, - CNN Фото: США у межах гарантій можуть відправити пілотів для повітряних місій в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

США готові взяти на себе обмежену роль у наданні Україні гарантій безпеки. Зокрема, можуть відправити пілотів для повітряних місій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами джерел CNN, обізнаними з переговорами, США заявили, що готові взяти на себе обмежену роль у наданні гарантій безпеки Україні, якщо буде досягнуто мирної угоди з Росією.

Зазначається, що це потенційно може передбачати виконання американськими пілотами повітряних місій.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч лідерів України, США, Франції, Фінляндії, Німеччини, Британії, Італії, а також голови Єврокомісії та генсека НАТО. Головною темою обговорення стали гарантії безпеки для України.

Союзники розглянули можливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

У ході переговорів президент США Дональд Трамп підтвердив участь США у цих гарантіях, однак наголосив, що основне навантаження має лягти на європейських партнерів, і виключив відправку американських військових до України.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Білому домі повідомив, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів..

Також, за словами Зеленського, США готові бути частиною гарантій безпеки для України. Зараз перемовини щодо конкретного наповнення гарантій безпеки тривають щоденно.

Тим часом генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна, США та країни Європейського союзу працюють над такими гарантіями безпеки, щоб російський диктатор Володимир Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знов.

