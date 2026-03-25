Погода в Україні змінюється: в які області завтра прийде дощ і де прогріє до +18
Синоптична ситуація в Україні 26 березня змінюватиметься. Незважаючи на потепління, хмар стане більше, тож місцями може бути мокро.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Як буде змінюватись погода
Згідно з прогнозом спеціалістів на добу 26 березня, синоптична ситуація в Україні "зазнаватиме змін".
"Холодний північний процес на деякий час змінюватиметься на теплий весняний з південного заходу", - пояснили українцям.
При цьому, виходячи з інформації УкрГМЦ:
- тиск буде інтенсивно падати;
- на висотах - надходитиме більш тепле повітря;
- збільшиться хмарність.
Де і коли можуть бути опади
"У більшості областей ще опадів не чекаємо", - повідомили в Укргідрометцентрі.
Водночас зазначається, що вночі невеликий дощ може бути:
- у Запорізькій області;
- у Дніпропетровській області;
- у Полтавській області;
- у Сумській області;
- у Харківській області.
Вдень на невеликий дощ розраховують місцями:
- на крайньому заході;
- на сході країни.
Де завтра буде найтепліше
Температура повітря впродовж 26 березня очікується в середньому по Україні:
- вночі - від 0 до 5 градусів тепла;
- вдень - близько 11-16 градусів вище нуля.
Тим часом найтепліше вдень буде на півдні та Закарпатті. Там стовпчики термометрів можуть сягати +18°C.
У Карпатах температура повітря очікується:
- вночі - близько 0 градусів;
- вдень - в межах 8-13 градусів тепла.
Прогноз погоди по Україні на 26 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Що буде з погодою по Києву та області
По території міста Києва та Київської області погода 26 березня буде з мінливою хмарністю.
Опадів не передбачається.
Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Прогноз погоди на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура повітря в Києві:
- вночі - близько 2-4 градусів тепла;
- вдень - близько 13-15 градусів тепла.
Температура повітря по області:
- вночі - від 0 до 5 градусів тепла;
- вдень - від 11 до 16 градусів тепла.
