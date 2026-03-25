Погода в Україні змінюється: в які області завтра прийде дощ і де прогріє до +18

18:50 25.03.2026 Ср
2 хв
Нічні морози відступають, поступаючись місцем довгоочікуваному теплу
aimg Ірина Костенко
Завтра в деяких областях буде тепліше, ніж сьогодні (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)

Синоптична ситуація в Україні 26 березня змінюватиметься. Незважаючи на потепління, хмар стане більше, тож місцями може бути мокро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Швидке потепління та грози? Синоптики пояснили, яким може бути квітень в Україні

Як буде змінюватись погода

Згідно з прогнозом спеціалістів на добу 26 березня, синоптична ситуація в Україні "зазнаватиме змін".

"Холодний північний процес на деякий час змінюватиметься на теплий весняний з південного заходу", - пояснили українцям.

При цьому, виходячи з інформації УкрГМЦ:

  • тиск буде інтенсивно падати;
  • на висотах - надходитиме більш тепле повітря;
  • збільшиться хмарність.

Де і коли можуть бути опади

"У більшості областей ще опадів не чекаємо", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Водночас зазначається, що вночі невеликий дощ може бути:

  • у Запорізькій області;
  • у Дніпропетровській області;
  • у Полтавській області;
  • у Сумській області;
  • у Харківській області.

Вдень на невеликий дощ розраховують місцями:

  • на крайньому заході;
  • на сході країни.

Де завтра буде найтепліше

Температура повітря впродовж 26 березня очікується в середньому по Україні:

  • вночі - від 0 до 5 градусів тепла;
  • вдень - близько 11-16 градусів вище нуля.

Тим часом найтепліше вдень буде на півдні та Закарпатті. Там стовпчики термометрів можуть сягати +18°C.

У Карпатах температура повітря очікується:

  • вночі - близько 0 градусів;
  • вдень - в межах 8-13 градусів тепла.

Погода в Україні змінюється: в які області завтра прийде дощ і де прогріє до +18Прогноз погоди по Україні на 26 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода 26 березня буде з мінливою хмарністю.

Опадів не передбачається.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні змінюється: в які області завтра прийде дощ і де прогріє до +18Прогноз погоди на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря в Києві:

  • вночі - близько 2-4 градусів тепла;
  • вдень - близько 13-15 градусів тепла.

Температура повітря по області:

  • вночі - від 0 до 5 градусів тепла;
  • вдень - від 11 до 16 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить.

Крім того, ми повідомляли, де в Україні "прокинулись" озимі на початку березня та в якому стані вони були.

Читайте також, що насправді не можна обрізати в саду навесні.

Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою