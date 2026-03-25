Погода в Украине меняется: в какие области завтра придет дождь и где прогреет до +18
Синоптическая ситуация в Украине 26 марта будет меняться. Несмотря на потепление, облаков станет больше, поэтому местами может быть мокро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Как будет меняться погода
Согласно прогнозу специалистов на сутки 26 марта, синоптическая ситуация в Украине "будет претерпевать изменения".
"Холодный северный процесс на некоторое время будет меняться на теплый весенний с юго-запада", - объяснили украинцам.
При этом, исходя из информации УкрГМЦ:
- давление будет интенсивно падать;
- на высотах - будет поступать более теплый воздух;
- увеличится облачность.
Где и когда могут быть осадки
"В большинстве областей еще осадков не ждем", - сообщили в Укргидрометцентре.
В то же время отмечается, что ночью небольшой дождь может быть:
- в Запорожской области;
- в Днепропетровской области;
- в Полтавской области;
- в Сумской области;
- в Харьковской области.
Днем на небольшой дождь рассчитывают местами:
- на крайнем западе;
- на востоке страны.
Где завтра будет теплее всего
Температура воздуха в течение 26 марта ожидается в среднем по Украине:
- ночью - от 0 до 5 градусов тепла;
- днем - около 11-16 градусов выше нуля.
Между тем теплее всего днем будет на юге и Закарпатье. Там столбики термометров могут достигать +18°C.
В Карпатах температура воздуха ожидается:
- ночью - около 0 градусов;
- днем - в пределах 8-13 градусов тепла.
Прогноз погоды по Украине на 26 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Что будет с погодой по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области погода 26 марта будет с переменной облачностью.
Осадков не предвидится.
Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Прогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура воздуха в Киеве:
- ночью - около 2-4 градусов тепла;
- днем - около 13-15 градусов тепла.
Температура воздуха по области:
- ночью - от 0 до 5 градусов тепла;
- днем - от 11 до 16 градусов тепла.
